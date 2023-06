Primeira etapa do IV Desafio de Xadrez foi um sucesso

O Ginásio Joval de Paula Souza quase ficou pequeno para receber o grande público de crianças e adolescentes que participaram da primeira etapa do IV Desafio de Xadrez, realizado na sexta-feira (16/06). O evento foi organizado pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e reuniu 170 crianças de 8 a 17 anos, estudantes de escolas e colégios públicos e particulares do Município.

Pela Classe A, categoria Feminino, os classificados para a próxima etapa foram: 1º lugar Tainá da Silva Borcz, do Colégio Rocha Pombo; 2º lugar Isabela de Paula Guimarães, do COC Bilingue; e 3º lugar Nathali P. de Lima, Colégio Dias da Rocha. No masculino Classe A o 1º lugar foi do estudante Edson Ristow Junior, do COC Bilingue; 2º lugar Gabriel Felipe Iagnes Prestes, do Colégio Metropolitana; e 3º lugar André Ricardo Machado, do Marista Sagrado.

Pela Classe B, categoria Feminino, se classificaram 1º lugar Nicole Nayumi Ito, do Marista Sagrado; 2º lugar Leticia de Paula Guimarães, do COC Bilingue; e 3º lugar – Maria Nicolly Fagundes, do Colégio Monteiro Lobato. No masculino Classe B o 1º lugar ficou com o aluno Felipe Ramalho Batista Corá; 2º lugar Vitor Machado Belo dos Santos; e 3º lugar Pedro Kenzo Deiroz Taira, do Compet Teens.

Pela Classe C, categoria Feminino, o 1º lugar foi da Maria Julia Fernandes Ferreira, do Marista Sagrado; 2º lugar Giovana Rafaelly da Silva Sertão, da escola Arlindo Druzscz; e 3º lugar Maria Teresa Pinheiro Kopp, da Casinha do Saber. Pelo Masculino Classe C o 1º lugar foi do Davi Gislon Nicolleti, da Casinha do Saber; 2º lugar Pedro Henrique Furtado A. dos Santos, da Escola Sebastião Tavares; e 3º lugar Luiz Felipe Furtado A. dos Santos, da Escola Sebastião Tavares.

