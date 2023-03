Primeira rodada da 2ª Copa Tião Calado movimentou torcedores no Pizatto

A 2ª Copa Tião Calado começou e quatro times entraram em campo pela primeira rodada da competição, realizada no domingo (19/03). Os jogos aconteceram no Estádio Pedro Nolasco Pizatto e reuniram um número expressivo de torcedores. No primeiro jogo o Instituto Everest venceu o PSG Araucária por 1X0 e na segunda partida o Projeto Vencer ganhou do Panterões FC por 3X1.

O campeonato é organizado pelo desportista Luiz Artur Costa (Luizinho) e conta com a participação de 11 equipes. No grupo A estão os times do América, Instituto Everest, PSG Araucária, Panterões FC 1990 e Projeto Vencer, e no Grupo B os times do Celtics Araucária FC, Firenzze FC (Gapar), Grêmio Araucariense, Santa Clara FC, Tupy Santa Clara FC e União Araucariense.

A segunda rodada será no próximo domingo (26), com três jogos. O Santa Clara FC enfrentará o União Araucariense às 11h, Tupy Santa Clara FC e Firenzze jogam às 13h30 e o Celtics Araucária jogará com o Grêmio Araucariense às 15h30.

Edição n. 1355