Primeira semana de julho marca céu claro e sem chuvas

Nessa primeira semana de julho, de acordo com o SIMEPAR, não teremos chuva. Teremos céu claro e temperaturas amenas. Nessa segunda-feira (03/07) a mínima será de 12° e a máxima de 17°, com as rajadas de ventos chegando a 28 km/h. Na terça-feira (04) a mínima diminui para 10° e a máxima permanece a mesma. Enquanto a ventania aumenta para 31 km/h.

Na quarta-feira (05) a mínima cai de novo, dessa vez para 8°, diferente da máxima que aumenta para 19°. Os ventos permanecem na casa de 30 km/h. Na quinta-feira (06) a mínima ficará em 9°, e a máxima aumenta de novo para 20°. As rajadas de ventos estão previstas para ficar 32 km/h.

Foto: Marco Charneski.