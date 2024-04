Primeirona 2024 vai começar no próximo domingo (28)

Já está tudo pronto para a estreia do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024. A bola vai rolar no próximo domingo (28/04) com seis confrontos, sendo três na categoria Adulto e três na categoria Juvenil.

Segundo a Liga Desportiva de Araucária, entidade que organiza a competição, e edição deste ano conta com a participação dos times do Contenda FC, Gapar, Chantili FC, Jatobá EC, Três Jardins FC e Grêmio Esportivo Araucariense, que disputarão nas categorias Adulto e Juvenil. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

Domingo (28/04) – 1ª rodada

Categoria Juvenil 9h – Grêmio X Gapar Local – Estádio Emílio Gunha 13h30 – Contenda X Chantilly Local – Estádio de Contenda 13h30 Jatobá X Três Jardins Local – Estádio Emílio Gunha