Principal suspeito de homicídio em CMEI de Campo Largo é morto em confronto com a RONE no Campina da Barra

O principal suspeito de um homicídio ocorrido em frente a um CMEI de Campo Largo foi morto em confronto com equipes da RONE na tarde desta terça-feira, 28 de novembro, na Rua Magnólia, no Jardim Tupy, bairro Campina da Barra.

O crime na cidade vizinha aconteceu na manhã do dia 25 de outubro, e causou pânico entre a comunidade, pois foi cometido na frente de crianças, idosos e demais testemunhas que circulavam pelo local. A vítima era pai de uma criança que frequentava a creche e foi morta com diversos tiros de pistola.

A RONE chegou ao paradeiro do suspeito após um minucioso trabalho de investigação por parte das suas equipes de inteligência. Com as informações em mãos, fez um cerco nas redondezas do endereço onde estava o indivíduo, no bairro Campina da Barra, tentou uma abordagem, porém o suspeito não se rendeu. Houve uma intensa troca de tiros e o suspeito acabou sendo atingido no revide, vindo à óbito.

Segundo o tenente Carassai, da RONE, além de ser acusado por este homicídio em Campo Largo, o suspeito já tinha várias passagens pela polícia, como assaltos a caixas eletrônicos e sequestros. “Ele também estava com um mandado de prisão em aberto, era um bandido de alta periculosidade”, disse o militar.

Confira a entrevista com o tenente Carassai: