Procon Araucária celebra o “Mês do Consumidor” com diversas ações

Durante este mês de março o Procon Araucária realiza diversas ações voltadas à defesa do consumidor. Uma delas é o horário de atendimento estendido aos sábados, das 8h às 12h, ofertando um dia a mais na semana para que os consumidores possam receber informações e orientações a respeito dos seus direitos e ter acesso a serviços de conciliação e resolução de conflitos de forma rápida e eficiente.

Paralelamente, o Procon Araucária também participa de uma ação em rede, que é o mutirão online de renegociação de dívidas, que ocorre no mês de março, lançado pelo Procon-PR. A ação acontece exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br.

Participam do mutirão de renegociação de débitos bancos e instituições financeiras. “No mutirão os consumidores que estão endividados podem negociar seus débitos e sair do sufoco. E caso a pessoa tenha alguma dificuldade ou não consiga fazer a negociação via internet, pode procurar nossa unidade presencialmente, que daremos o auxílio necessário”, comenta Cleber Soczek, diretor do Procon Araucária.

Principais reclamações

Segundo ele, as principais reclamações de consumidores registradas no Procon Araucária estão relacionadas a operadoras de telefonia e financeiras que oferecem empréstimos consignados. “O Procon já estuda alguma ação para alertar os consumidores com relação a esses empréstimos, principalmente os idosos, que são boa parte dos clientes dessas empresas”, explica Cleber.

Serviço

Além do atendimento presencial na sede do Procon, localizada na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), os consumidores também podem agendar atendimentos por telefone no número (41) 3614-1786. O telefone 0800 6432834 pode ser acionado em caso de dúvidas. Ambos têm atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e o atendimento presencial ocorre até as 14h.

Edição nº.1354.