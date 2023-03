Procon Araucária dá dicas para consumidores na hora de comprar doces para a Páscoa

Uma das datas mais esperadas do ano está se aproximando. A Páscoa é importante não apenas pelo significado religioso, mas também pelas tradições culinárias que a acompanham. Com o grande número de pessoas comprando doces, principalmente ovos de chocolate, o número de fraudes e problemas relacionados à sua comercialização também aumenta. Devido a isso, o Procon Araucária elaborou uma série de dicas importantes que devem ser consideradas na hora de comprar os chocolates.

Em primeiro lugar, é importante sempre verificar o prazo de validade dos produtos e garantir que a embalagem esteja em perfeitas condições, sem nenhuma violação ou dano aparente. Também é preciso se atentar ao peso dos ovos, pois as numerações indicadas pelos fabricantes nos rótulos podem não ser equivalentes entre as marcas. Outro detalhe importante é verificar se os chocolates estão em um lugar arejado e longe de produtos de limpeza ou de forte odor, a fim de evitar a contaminação do produto. No caso de ovos que apresentem brinquedos ou outros itens, é fundamental averiguar se a embalagem traz o selo do Inmetro com a faixa etária recomendável para o uso. Outra recomendação é evitar ir às compras com crianças, para não ocorrerem situações de constrangimento e impulso na hora da escolha.

Nos casos onde os ovos estejam sendo vendidos “quebrados” por bancas de promoção, com preços mais baratos que os produtos em perfeito estado, o consumidor deve estar ciente que o fornecedor não será obrigado a trocar o produto. Dessa forma, é preciso verificar se a embalagem está em boas condições e se o produto foi comercializado como “quebrado” de forma clara e explícita. Conforme o Procon, os ovos danificados devem ser colocados em uma gôndola, separados dos outros bons, com a informação bem exposta de que estão fragmentados. Essas regras também valem para os doces de fabricação caseira. O fornecedor é obrigado a seguir as mesmas normas de higiene e qualidade que os fabricantes de produtos industrializados.

Os consumidores devem sempre solicitar a nota fiscal, sendo a única garantia caso seja necessário fazer algum tipo de reclamação ou troca de produto. Em caso de qualquer problema de consumo, é essencial que o consumidor busque seus direitos e acione o Procon, localizado na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), ou pelos telefones (41) 3614-1786 e 0800-643-2834. Tanto pessoalmente quanto por telefone, o atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.