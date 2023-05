Procon Araucária inicia ação de fiscalização da redução dos preços em postos de gasolina do município

Nesta quarta-feira (17/05), o Procon Araucária iniciou uma ação de fiscalização dos preços da gasolina e do diesel nos postos do município, isto porque na terça-feira (16/05), a Petrobras divulgou uma mudança na estratégia de precificação do combustível e do gás de cozinha, essa alteração ocasionou em uma redução nos valores desses produtos.

Os fiscais irão realizar visitas nos pontos de venda do município entre hoje e amanhã, e o processo de fiscalização pode ser concluído com a apresentação de notas fiscais, por parte dos estabelecimentos, que comprovem a compra do combustível nas distribuidoras.

O órgão acredita que até sexta-feira os valores estejam regularizados em toda a cidade e de acordo com o Dr Cleber Soczek, diretor do Procon Araucária, alguns postos já realizaram a redução parcial como o Posto Cristal, e outros ainda não, já que ainda possuem combustível em reserva, com os preços antigos.

Cleber ressalta que a população pode ajudar no processo de fiscalização: “É importante que o consumidor exija a nota fiscal quando realizar o abastecimento e avise o Procon em caso de não haver redução”. Os novos preços passam a ser efetivos a partir desta quarta-feira (17/05) em todo o país.

Confira os novos valores estipulados para esses produtos: