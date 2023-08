Procon Araucária lança programa “Procon em Casa”

O “PROCON EM CASA”, um novo serviço de atendimento, promovido pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Araucária, entra em vigor a partir de setembro, com o objetivo de garantir inclusão social e acesso à justiça para todos os cidadãos. O projeto tem como foco pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e aqueles que residem em áreas de difícil acesso, como regiões rurais.

Por meio de agendamento prévio, o serviço será oferecido diretamente nas residências daqueles que enfrentam limitações para comparecer ao PROCON. Essa iniciativa visa assegurar que todos tenham acesso aos seus direitos de consumidor, independente dos obstáculos geográficos ou físicos.

Antes das visitas programadas, uma avaliação cuidadosa será conduzida para garantir a real necessidade do atendimento em domicílio. O PROCON ainda disponibiliza alternativas de representação, como procurações, para aqueles que têm alguém para agir em seu nome.

O programa Procon em Casa inicia no próximo mês e será feito mediante agendamentos, realizados pelos telefones: (41) 3614 – 1786 e 0800 643 2834 ou e-mail: procon@araucaria.pr.gov.br