Procon Araucária registra aumento de 163% nos atendimentos

O Procon Araucária divulgou uma prestação de contas referentes ao primeiro semestre de 2023, que apontou um aumento de 163,8% nos atendimentos (total de 1.312), comparado com o mesmo período de 2022 (800). Entre os problemas mais comuns registrados pelos consumidores, dispararam as reclamações de empréstimos consignados. As queixas referem-se a taxas de juros abusivas, contratos inadequados, cobranças indevidas e falta de transparência por parte das instituições financeiras que oferecem esses empréstimos.

Ao longo dos primeiros seis meses do ano o Procon também realizou 35 fiscalizações, focando na prevenção de problemas e buscando garantir a segurança dos consumidores. Foram desenvolvidas ainda 11 ações preventivas, projetos, estudos e campanhas, com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos do consumidor.

O órgão de defesa do consumidor estima que cerca de 69% dos casos registrados foram resolvidos, com um valor estimado de R$ 184 mil em devoluções aos consumidores, como resultado das ações do órgão. Com relações às sanções administrativas e multas, foram aplicados mais de R$ 14mil em processos administrativos sancionadores e mais de R$ 258mil em ações conjuntas com outros Procons, que somaram esforços para garantir o cumprimento das leis e punir práticas abusivas.

Serviço

O atendimento do Procon Araucária pode ser presencial em sua sede, localizada na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Também é possível agendar atendimentos pelo telefone (41) 3614-1786 ou em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato por meio do telefone gratuito 0800-643-2834.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1371.