Procon Araucária vai lançar serviço móvel com atendimento nos terminais

O Procon Araucária está descentralizando cada vez mais seus serviços, para permitir que todas as pessoas que não tem condições de se dirigir até sua sede tenham acesso a informações importantes que podem garantir seus direitos como consumidores. Recentemente lançou o “Procon em Casa”, um novo serviço de atendimento que começa a funcionar a partir de setembro, com o objetivo de garantir inclusão social e acesso à justiça para todos os cidadãos.

O projeto tem como foco principal pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e aqueles que residem em áreas de difícil acesso, como regiões rurais. Por meio de agendamento prévio, o serviço será oferecido diretamente nas residências daqueles que enfrentam limitações para comparecer à sede do órgão.

Também em setembro o órgão de defesa do consumidor do Município irá lançar o “Procon Móvel”, que contará com atendimentos nos terminais de ônibus da cidade, projeto voltado às pessoas que não conseguem ir pessoalmente à sede para resolver suas questões, seja por falta de tempo ou por outros problemas. O projeto será realizado nos terminais uma vez por mês, sendo na primeira quarta-feira do mês no Terminal Central, no horário das 8h às 17h, e na segunda quarta-feira do mês no Terminal da Vila Angélica, das 8h às 17h.

“Esses projetos visam atender e tirar dúvidas dos consumidores, seja em casa, para aqueles que tem mobilidade reduzida, ou nos terminais, para aqueles que não conseguem ir até o Procon por falta de tempo. São maneiras de permitir a todos o amplo acesso aos serviços do Procon, informando-os sobre seus direitos”, explicou o diretor do Procon local, Cleber Soczek.

Canais de atendimento

O Procon Araucária está localizado na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine) e seu horário de atendimento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Os consumidores também têm a opção de agendar atendimentos por telefone, entrando em contato pelo número (41) 3614-1786. Em caso de dúvidas, o Procon Araucária oferece um telefone gratuito, o 0800-643-2834, para que os consumidores possam obter informações adicionais ou esclarecer suas dúvidas.

Edição n.º 1378