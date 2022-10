Um gatinho alaranjado foi encontrado nesta quinta-feira (27), dentro do motor de um caminhão, na obra do CAIC, no Jardim Califórnia. Os trabalhadores retiraram o bichinho do motor, deixaram ele no mato, e uma jovem o recolheu.



Segundo ela, o gato estava muito sujo e apresentava sinais graves de desidratação. “Também aparenta ser doméstico e ter menos de um ano”, disse ela.

Qualquer informação sobre o dono do animal, o telefone de contato é o (41) 99582-0575.