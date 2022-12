Na manhã da última segunda-feira (19/12), uma equipe de área em patrulhamento preventivo pela Rua Prímula, no Campina da Barra, abordou um indivíduo que ao avistar a viatura, jogou um objeto fora e correu para um terreno baldio. Na checagem do nome do homem via sistema, foi identificado um mandado de prisão em seu desfavor. A Guarnição deu voz de prisão ao procurado e o encaminhou à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.