Proerd realiza formaturas de mais 600 alunos de Araucária

A Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, formou em Araucária, mais 600 alunos no Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência – Proerd. As formaturas neste ano foram realizadas nas próprias escolas, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SMED.







Participaram as escolas municipais Prof. Ambrósio Iantas, Archelau de Almeida Torres, Ayrton Senna da Silva, Profª Ceci Sueli da Silva Cantador, Prof. Delani Aparecida Alves, Profª Egpciana Swain Paraná Carrano, Profª Elvira de França Buschmann e Senador Marcos Freire, além da escola privada Compet.

Estiveram presentes nas solenidades os policiais instrutores do programa 2º Sargento Maurício Lopatiuk e 3º Sargento Elizeu Gomes Terra, a secretária de Educação Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, e os diretores das respectivas escolas, acompanhados de professores, pedagogos, funcionários da SMED, pais e familiares dos formandos e demais autoridades.

Sobre o Programa

O curso do Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura, envolvendo alunos dos quintos anos do ensino fundamental das escolas públicas e particulares do município. O curso tem duração de 10 aulas, uma por semana, e é aplicado em três ciclos durante o ano.

Durante as aulas do Proerd os estudantes aprendem a ficar longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas vindas de pessoas com más intenções e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando precisarem de ajuda ou apoio. Também, com mensagens dinâmica e lúdica, aprendem a desenvolverem, de forma reflexiva e consciente, habilidades para resistirem a pressão da oferta de drogas e uso da violência.

Após a conclusão do curso, os alunos participam de uma formatura, com mensagens positivas, recebem o certificado, assumem o compromisso de manterem-se longe das drogas e da violência e fazem a apresentação da Canção do Proerd.