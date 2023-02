Professor de Geografia vai usar o Instagram para crescer o seu canal do Youtube

O professor de Geografia Marcus Matozo, que desde 2013 mantém um canal no YouTube para ensinar conteúdos além da sala de aula, vai retomar a produção dos seus vídeos apostando também em uma nova plataforma: o Instagram. “Com tantos usuários, um crescimento surpreendente e a facilidade para produzir conteúdo, o Instagram se tornou uma ótima forma de atrair o público alvo para outros canais. Temos que adaptar nosso canal a essa nova realidade”, disse o professor.

O canal “Geografia Fora de Sala” fala sobre planejamento de aulas, aulas de geografia, conteúdos de interesse de professores e alunos de diversas áreas, especialmente História e Geografia. Atualmente conta com mais de 1.600 inscritos, mas a meta do educador é angariar um público diferente a partir da divulgação também pelo Instagram. “É um outro público, uma outra geração, já que as postagens do Instagram são mais rápidas e dinâmicas. A ideia é produzir dois materiais, uma espécie de degustação do conteúdo no Instagram e uma versão mais completa para o Youtube”, explicou.

No ano passado os vídeos do canal “Geografia Fora de Sala” foram direcionados ao projeto “RMC: um rolezinho por 29 cidades”, no qual o professor descreveu uma aventura de bicicleta por todas as cidades da região metropolitana de Curitiba, que percorreu na companhia do analista de sistema Joel Hartmann Junior.

Este ano, os primeiros vídeos já estão no ar, um deles no Youtube, falando sobre as curiosidades da cidade catarinense de Treze Tílias (https://www.youtube.com/watch?v=l3Ymnbj-1K0) e um reels no Instagram, mostrando as belezas da Serra do Rio Rastro (SC) – 1ª Parte (https://www.instagram.com/reel/CoGMNTTD9SQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=).