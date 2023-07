Professor Rafael Jesus: Homens da Terra

Homens da Terra é um livro que todos os filhos e moradores de Araucária deveriam ler. Como um perfeito representante da literatura histórica, conseguiu como poucos capturar aspectos da vida dos poloneses em nossa terra de forma profunda, quase como se fossem confissões inesperadas.

Não fugiu dos temas espinhosos, com surpreendente sinceridade relata os conflitos entre poloneses e caboclos, procurando sempre manter uma certa isenção diante de tantas divergências.

Nesse sentido, ninguém melhor do que o araucariense descendente de poloneses Romão Wachowicz, para, no exercício de toda sua competência de escritor premiado, nos fazer ver e sentir um outro tempo. Um tempo em que as estradas muitas vezes nem existiam, em que gigantes das florestas eram tombados para que clareiras dessem lugar às casinhas dos colonos, um tempo em que a falta de escolas e de amparo religioso colocava em risco o futuro dos filhos e filhas dos imigrantes que aqui se estabeleciam.

Se por um lado os antigos moradores da Freguesia do Iguaçu vez ou outra podiam se sentir afrontados por aqueles homens muito brancos, que traziam arados e concepções de mundo tão diferentes das que já estavam habituados, por outro houve muitos momentos de solidariedade entre os povos que com o tempo foram se acertando, casando filhos e filhas, compartilhando álbuns de fotografias. É o que nos ensina esse livro fascinante.

Outras fontes históricas que trazem informações importantíssimas sobre aquele tempo estão na coleção privada Ruy Christowam Wachowicz, um acervo fotográfico de mais de 2 mil imagens hoje sob a custódia do Arquivo Público do Paraná.

O historiador Ruy Wachowicz era professor titular da UFPR e dedicou boa parte de sua carreira ao estudo da colonização polonesa do Paraná, foram vários livros publicados sobre o tema. O pesquisador procurou compreender como a entrada dos imigrantes poloneses contribuiu para transformar a vida política, econômica e cultural do Paraná.

Para a compreensão da história dos poloneses em Araucária se destaca a obra Tomas Coelho: uma comunidade camponesa. Publicado em 1976 o livro traz rico acervo fotográfico e fontes documentais que foram analisadas com grande cuidado pelo renomado pesquisador Ruy Wachowicz, filho do escritor Romão Wachowicz.

É de se questionar até que ponto pai e filho influenciaram um ao outro na produção das suas obras. Lendo um você entende melhor o outro.

Em 2007 uma equipe composta por especialistas selecionadas pelo Arquivo Público do Paraná produziu e publicou o livro Imagens do trabalhador imigrante no sul do Brasil: os poloneses do acervo Ruy Christovam Wachowicz, colaborando de forma inquestionável para o conhecimento sobre a vinda e a vida dos poloneses entre o final do século XIX e os primeiros tempos do século XX.

Até o dia 24 de setembro poderemos conhecer muito mais sobre a História da imigração polonesa em Araucária a partir da exposição “A Colônia Polonesa de Thomaz Coelho”. A mostra encontra-se no Museu Tingüi-Cuera. Na mesma oportunidade também poderemos conferir de perto as contribuições intelectuais desses dois gigantes da historiografia paranaense, pai e filho unidos pela memória. Precisamos nos apressar, setembro é logo ali. Escolas, famílias, amigos e descendentes dos imigrantes poloneses não podem perder tamanha oportunidade. Afinal como diz o provérbio polonês “O tempo e a maré não esperam por ninguém”.

Edição n. 1372