O professor de dança Jhon Druszcz vai fazer a galera se movimentar no domingo, 18 de dezembro, durante um aulão de move dance ao ar livre, que acontecerá no estacionamento do Teatro da Praça, das 15h às 17h. O aulão será aberto para quem quiser participar, é só chegar e cair na dança.

“Esta aula será o encerramento das atividades deste ano nas academias que atuo. Retornaremos dia 9 de janeiro 2023. Todos estão convidados a participar, independente ou não de ser meu aluno”, disse Jhon.