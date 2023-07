Professora da rede municipal escreve livro infantil, publicado internacionalmente

A professora de educação infantil e contadora de histórias Kelli Fernandes Dacoreggio encontrou uma forma ainda mais lúdica de tantas que utiliza no seu dia a dia, para despertar o prazer da leitura nas crianças. Kelli escreveu um livro de literatura infantil intitulado “O colinho da mamãe”, já publicado internacionalmente pela Editora Ases da Literatura, com selo da Asinha.

Apesar de escrever há muitos anos, a professora não se julga uma escritora, nessa sua primeira publicação, disse que começou a trabalhar desde dezembro de 2022. “A maternidade me trouxe um mar de emoções e descobertas, fez com que eu me desconstruísse e me reinventasse, foi um divisor de águas. Costumo dizer que meu filho é um farol que veio iluminando todos os cantinhos e caminhos da minha vida e despertou em mim a escritora adormecida” comenta a autora.

Kelli vê na escrita um refúgio, acolhendo quem ela era e trazendo alento para quem é agora. “O colinho da mamãe surgiu em uma madrugada muito longa, mas cheia de amor, quando eu olhava pro meu filho, hoje com 4 anos, e tentava entender aquele serzinho, entender quem ou o que eu era pra ele, qual a minha importância na sua vida. A forma como ele dormia tranquilo segurando na gola da minha roupa me fez ver o óbvio: o colo era casa, era abrigo, era amor, era segurança, era tudo!”, declara.

Como professora Kelli enxerga as inúmeras possibilidades de o seu livro ser trabalhado em sala de aula, trazendo a importância do vínculo e do afeto para o desenvolvimento da criança. “No texto, ora emocionado, ora bem humorado, as palavras carregam sentimentos e conexão. Espero que ele gere sorrisos, desperte lembranças e toque corações!”.

Edição n. 1372