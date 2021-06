Professora Roza Dybas Kobellarz deixou muita saudade e um grande legado

A professora Roza foi uma mãe dedicada e uma profissional exemplar, cujo exemplo merece ser seguido. Foto: divulgação

O maior legado que a professora aposentada Roza Dybas Kobellarz, 84 anos, deixou para seus filhos e netos é o seu exemplo de vida. Dona Roza, como era carinhosamente chamada, faleceu no dia 4 de junho de 2021, por complicações da Covid 19. Sua morte comoveu toda a cidade, principalmente a legião de amigos que fez ao longo da vida profissional e comunitária. Roza era uma senhora amável, de coração puro, sempre disposta a ensinar o caminho do bem para o filho e as quatro filhas, uma delas já falecida, bem como a todas as crianças e jovens que foram seus(suas) alunos(as). Era uma mãe extremamente dedicada e uma avó apaixonada pelos 12 netos.

Muito ativa, dona Roza adorava viajar em excursões com os amigos. “Amava dar aulas, ler, cuidar de suas flores – rosas, camélias, orquídeas e as samambaias – criar pequenas aves em seu quintal e também cultivar árvores frutíferas. Tinha mãos de ouro para preparar carnes, e seus temperos eram singulares. Sentia um prazer imensurável em cozinhar para as pessoas, sempre em quantidade e variedade, para bem servi-las. Alimentar-se com fartura era um dos seus maiores prazeres, o que infelizmente o diabetes a limitou”, relembram as filhas Adaiane, Ana Maria e Angela.

Elas contam que a mãe também apreciava ler a Bíblia e livros religiosos, e que o rosário sempre foi sua arma e escudo. “A mãe foi o esteio da família, como mulher, mãe e avó de fibra. Não tinha vaidades e nem soberba, sempre foi batalhadora e nunca se entregou diante das dificuldades, que foram muitas. Zelou pela formação intelectual e espiritual dos filhos, incentivando todos na direção certa, para torná-los pessoas íntegras e profissionais responsáveis. Nada lhe foi fácil, mas ela lutou e venceu”, afirmam as filhas.

A carreira

Natural da Lapa, Dona Roza, filha de André e Maria Dybas, desde pequena os ajudou na lavoura e na lida com a criação de animais, em Serrinha, onde moravam. Também foi costureira, fazendo até vestidos para as noivas da Lapa e região. A primeira oportunidade para iniciar sua formação foi quando já moça, residiu por alguns anos no antigo Instituto Sagrado Coração de Jesus, em Araucária, onde trabalhava durante o dia como doméstica para as Irmãs Vicentinas, auxiliando-as com as alunas do internato. À noite, recebia alguns minutos de aula com as irmãs, sendo assim alfabetizada aos 21 anos de idade.

Voltando a Lapa, frequentou o Externato São José – Ginásio São José, onde prestou exame final em nível de quarta série do curso primário, em novembro de 1957. Embora não tivesse a formação, iniciou sua atuação como professora leiga em 1959, na Colônia Mariental, na Lapa, com classe multisseriada, fazendo a 1ª série ginasial no Colégio Estadual General Carneiro, também naquela cidade (1962). Na sequência, casou-se em 25 de abril de 1964 com Ambrósio Kobellarz, vindo então a morar em Araucária, onde frequentou o Ginásio Estadual Professor Júlio Szymanski, no qual fez a 2ª, 3ª e 4ª série ginasial, concluindo em 1972. Ela estudava à noite e atuava como professora leiga no Colégio Isolado Dom João VI, no Thomaz Coelho, onde mais tarde foi construída a empresa Labra. Em dezembro de 1976, concluiu o curso para formação de professores, chamado Normal Colegial (equivalente ao posterior Magistério), na Escola Normal Colegial Estadual Guido Viaro, que funcionava anexo ao Ginásio Estadual Prof. Júlio Szymanski, recebendo o título de Professora do Ensino Primário.

Em Araucária, atuou nas seguintes instituições de ensino: Colégio Isolado Estadual D. João VI, no Thomaz Coelho – ensino primário; Colégio Estadual Maria Luíza Alves Guimarães, no bairro Estação – ensino primário; Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – ensino fundamental 1ª a 4ª série; Escola Municipal Terezinha Mariano Theobald, no bairro Santa Regina – 5ª a 8ª série, ministrando aulas de Geografia. A professora Roza foi graduada pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Curitiba no curso de Estudos Sociais – licenciatura curta, em fevereiro de 1987, e no mesmo curso, obteve a habilitação em Geografia – licenciatura plena, em março de 1990.

Aposentou-se primeiro como professora do Estado, com 38 anos de trabalho, e em março de 1995, após mais de 25 anos atuando em sala de aula, foi aposentada por invalidez pela Prefeitura Municipal de Araucária, devido a um problema de saúde que a incapacitou de continuar na ativa. “Se não fosse o problema de saúde, que a afastou das salas de aula, a mãe dizia que não iria parar de trabalhar, tamanho era o amor que tinha em ser professora. Ela se orgulhava de toda sua jornada, era muito determinada, extremamente responsável e cumpridora de suas obrigações, como mãe e como profissional. Era devota à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Divino Espírito Santo, sempre professando sua fé. Católica praticante, não perdia a missa aos domingos e fez questão de criar os filhos dentro desses valores e princípios. Praticou sempre a caridade, ajudando o seu próximo, inclusive como benzedeira. Ela era um ser humano de vida simples, mas de uma grandiosidade ímpar e de uma honestidade desmedida. Ela fará muita falta”, lamentaram as filhas. Professora Roza Dybas Kobellarz partiu deixando um grande legado, com muitos ensinamentos e profunda saudade!

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021