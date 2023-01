Profissionais de marketing ministrarão palestra gratuita na ACIAA na quinta-feira (26). Inscreva-se!

Manter uma empresa competitiva é uma tarefa que exige do empresário muito planejamento e boas estratégias. Nesse contexto, estar atento às tendências do mercado é essencial para o crescimento dos negócios. E foi pensando em levar aos empreendedores de Araucária algumas dessas principais tendências para 2023 que os profissionais da área Cello Neves e Elias Texeira decidiram promover a palestra “Os segredos do marketing que ninguém te conta” na próxima quinta-feira (26/01), às 18h, na sede da Associação Comercial de Araucária (ACIAA). A participação é gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente, pois as vagas são limitadas.

“Com a tecnologia avançando cada vez mais rápido, principalmente na área da comunicação, o empreendedor focado em manter sua empresa funcionando, muitas vezes não consegue acompanhar as tendências do marketing. Essa palestra tem como objetivo trazer luz para algumas das oportunidades, que passam por fora do radar dessas pessoas, mas que podem valorizar muito suas marcas em 2023”, afirmam os profissionais.

Entre os temas a serem abordados estão Tendências de Marketing para 2023; Marketing de conversa: o poder do diálogo no relacionamento com novos clientes; Marketing de influência: a importância dos influenciadores para a sua marca; e Marketing colaborativo: o poder das collabs para o crescimento da sua marca.

Sobre os palestrantes

Elias Texeira e Cello Neves são dois profissionais de Marketing voltado a resultados, com mais de 15 anos de atuação em agências, gráficas, empresas de diferentes portes e segmentos. Nos últimos anos eles se dedicaram a cuidar da gestão da Comunicação Social da Prefeitura de Araucária, como também às campanhas eleitorais do prefeito Hissam Hussein Dehaini.

Juntos, somando habilidades e competências, eles vão contar na palestra do dia 26, os segredos do marketing que ninguém te conta.

Serviço

A palestra “Os segredos do Marketing que ninguém te conta” será na quinta-feira, 26 de janeiro, às 18h, na sede da Associação Comercial de Araucária (ACIAA), localizada na rua João Pessoa, 45 – Centro.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link (CLIQUE AQUI). Mais informações pelo fone (41) 3642 – 6313.