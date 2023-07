Programa da Prefeitura garante absorventes para mulheres e adolescente

Nesta semana, Araucária deu um passo muito importante na luta contra a pobreza menstrual de adolescentes e adultas residentes na cidade. Isto porque, a partir de agora, um programa da Prefeitura garantirá a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O programa Liberdade Íntima foi lançado nesta quarta-feira, 12 de julho, em evento realizado no anfiteatro do Paço Municipal. A coordenação do projeto caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e para ter direito ao benefício é preciso se cadastrar no site da Prefeitura. O link de acesso ao formulário estará disponível a partir de segunda-feira (17) no endereço www.araucaria.atende.net. As pessoas que não tiverem acesso à internet ou tiverem dificuldades com ferramentas de tecnologia podem procurar o CRAS de seu bairro as unidades básicas de saúde para efetuar a adesão ao projeto.

A implantação do programa de distribuição de absorventes só foi possível graças a uma lei municipal aprovada em 2022. De autoria dos vereadores Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) e Irineu Cantador (PSD), ela transforma o combate à pobreza menstrual numa política pública municipal. “Sem dúvida é um avanço para nossa população e fico muito feliz em ver uma lei originalmente nascida na Câmara fazendo a diferença na vida de milhares de mulheres araucarienses”, afirmou Ben Hur.

O programa foi pensado principalmente para pessoas entre 12 e 50 anos, que estejam em vulnerabilidade social. Para aqueles que estejam fora da faixa etária estipulada, será necessária uma avaliação médica para ter direito aos itens.

Mensalmente, cada mulher terá direito a 16 unidades de absorventes higiênicos. Para se enquadrar nas regras do Liberdade Íntima a pessoa precisa estar cadastrada no CAD Único do Governo Federal, estar com as vacinas em dia, possuir renda per capta de até um quarto do salário mínimo nacional (R$ 330,00 por pessoa morando numa mesma casa), realizar exames preventivos regularmente e participar de ações do planejamento familiar na unidade de saúde de seu bairro. As entregas serão feitas bimestralmente, em pacotes com 32 absorventes, os quais poderão ser retirados nas próprias UBSs.

Nas escolas

Para facilitar a adesão ao programa, estudantes que tiverem entre 12 e 17 anos e se enquadrarem nos critérios socioeconômicos receberão os absorventes diretamente em suas unidades de ensino. A estimativa é que algo em torno de 1.700 adolescentes sejam beneficiadas. No caso das alunas, há um outro critério para poder receber os itens de higiene: frequência escolar mínima de 65%.

Edição n.º 1371.