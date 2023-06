Programação do mês do orgulho LGBTQIA+ em Araucária conta com rodas de conversa e cine debate

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), por meio do Comitê e Grupo de trabalho inter-setorial de atendimento à população LGBT de Araucária, organizou uma programação em alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+. As atividades tiveram início nesta terça-feira (13/06) com uma roda de conversa sobre “trabalho e empregabilidade”.

O encontro foi realizado no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) Fazenda Velha e foi aberto ao público. No próximo dia 20 de junho, terça-feira, está programada mais uma roda de conversa, desta vez com o tema: “Cuidados em saúde da população transexual”. A reunião será no mesmo local, a partir das 14 horas e vai ser aberto para a comunidade, sem a necessidade de realizar nenhum tipo de inscrição prévia.

Cine Debate

No próximo dia 29, quinta-feira, os alunos do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski irão participar de um Cine Debate do filme “Alice Jr”, organizado pelo Comitê e Grupo de Trabalho LGBTQIA+ de Araucária.

Foto: Carlos Poly.