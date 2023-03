Projeto “A paz que eu quero em casa” foi lançado no Fórum de Araucária

A 1ª edição do Projeto “A Paz que eu quero em casa”, idealizado pela Vara Criminal e executado em parceria com o Conselho da Comunidade, Guarda Municipal e Secretaria de Educação, foi lançado no dia 10 de março, no Salão do Júri do Foro Regional de Araucária, com a presença de autoridades municipais e aproximadamente 90 estudantes de turmas do 5º ano. A proposta da iniciativa é buscar a conscientização sobre o respeito e o direito das mulheres e meninas.

“Nosso objetivo é plantar a ideia de respeito, empatia e, principalmente, combater a violência de gênero. Nessa primeira edição decidimos trazer os estudantes ao Fórum, como forma de tornar a experiência mais interessante, mas não há obrigatoriedade de o Projeto ocorrer somente nas dependências do Poder Judiciário. Pensamos, sim, em levar essa temática para dentro das escolas”, explica a juíza Débora Cassiano Redmond, titular da Vara Criminal de Araucária.

Segundo a magistrada, inicialmente o Projeto seria realizado somente três vezes ao ano, sempre no período da Semana pela Paz em Casa (março, agosto e novembro), campanha instituída pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. “Contudo, diante do sucesso da ação do último dia 10, não se descarta a possibilidade de torná-lo mais frequente. Porém isso depende de prévia conversa e tratativas com o Conselho da Comunidade, Guarda Municipal e Secretaria de Educação, nossos parceiros no Projeto”, observa a Juíza.

Parceria

A parceria entre os órgãos envolvidos prevê que cada um contribua com uma parcela significativa no desenvolvimento do projeto. “Foi tudo feito com muito empenho e carinho, um pensou no nome, outro no slogan, outro na apresentação. Foi realmente um projeto executado em conjunto por todos os entes envolvidos.

Não tenho dúvidas que, se atuássemos de forma isolada, não teríamos angariado tantas conquistas no combate à violência de gênero. Da união com os demais atores atuantes no cenário do combate à violência já contamos com grupos reflexivos para homens, nova instalação do CRAM, ações educativas com as crianças, e adianto que vem mais coisa boa por aí, dessa vez em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Araucária”, menciona Dra Débora.

A titular da Vara Criminal complementa que o Projeto “A paz que eu quero em casa” foi criado com o objetivo de promover ações educativas na prevenção da violência doméstica entre alunos das escolas da rede pública, diante da necessidade de aperfeiçoamento da Política Judiciária Nacional de enfrentamento da violência contra Mulheres pelo Poder Judiciário. “Assim, não idealizamos a ação em razão de uma imposição legal, mas porque acreditamos que a conscientização é capaz de modificar uma sociedade e um padrão de comportamento”.

