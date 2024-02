Projeto AJA organiza bloquinho de Carnaval neste sábado (10/02)

O Carnaval está chegando e para festejar com a população de Araucária, a Associação Juventude Araucariense (AJA) irá realizar um bloquinho, estilo carnaval de rua. AngustiFolia é o nome do projeto, um trocadilho com o nome científico do pinheiro Araucária, que é Angustifolia. Durante a festa haverá um concurso de fantasias e bandeiras de Carnaval, com premiações aos vencedores.

O evento será realizado neste sábado, 10 de fevereiro, e a concentração e a saída serão em frente à Prefeitura de Araucária, a partir das 14h, em direção ao Parque Cachoeira.

“O Diretório Cultural da AJA já desenvolveu outros projetos na área cultural, como o Festival Gralhada. E tínhamos muita vontade de fazer algo nessa época, já que em Araucária não havia uma tradição de Carnaval de rua. Nosso objetivo é levar muita alegria e animação para as ruas araucarienses nessa data carnavalesca”, comenta uma das diretoras do projeto AJA.

Para as pessoas interessadas em participar do bloquinho tocando algum instrumento, é só entrar em contato pelo Instagram @juventudearaucariense.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401