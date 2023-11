Projeto “Arte e Vida” leva conscientização e entretenimento para as escolas de Araucária

Até o dia 30 de novembro, estudantes da cidade de Araucária vão mergulhar em uma envolvente peça de teatro encenada pela Cia Senhores Furtados, que aborda temas cruciais relacionados à preservação do meio ambiente. Com um total de 51 apresentações programadas para 13 escolas rurais e 7 escolas da área urbana, o projeto “Arte e Vida: as contribuições do teatro para a percepção e ações com vistas à saúde ambiental”, já em sua segunda etapa, promete sensibilizar e educar jovens e crianças sobre a importância da proteção do planeta.

A iniciativa, uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação de Araucária, tem como objetivo principal utilizar a arte teatral como meio de transmitir mensagens impactantes e inspirar ações voltadas à preservação ambiental. A peça, intitulada “O Sonho de Catarina”, é adaptada em duas versões: uma destinada aos alunos do Ensino Fundamental e Médio e outra para a Educação Infantil, garantindo que estudantes de diferentes faixas etárias possam se envolver com a mensagem.

Na última terça-feira, 7 de novembro, a apresentação da peça teatral ocorreu na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, localizada na área rural do Capinzal. Essa é apenas uma das muitas apresentações agendadas em escolas da região. Além disso, o espetáculo também é levado ao Centro DIA e aos grupos de convivência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

A história de “O Sonho de Catarina” gira em torno de uma estudante da área rural de Araucária, que assistiu à peça da primeira etapa do projeto, intitulada “As aventuras de Bryan”. A personagem principal, Catarina, fica tão impactada com os temas abordados na peça que eles permanecem em sua mente, influenciando seus pensamentos e sonhos. Em seu sono, ela é transportada para um mundo imaginário, onde encontra diversos personagens, incluindo Gabi Gari, que limpa as ruas da cidade, seus pais que vivem e trabalham na área rural, e sua professora, que lhe ensina sobre saúde ambiental.

O projeto “Arte e Vida: as contribuições do teatro para a percepção e ações com vistas à saúde ambiental” é uma iniciativa inovadora que busca integrar a educação e a arte para promover a conscientização ambiental entre os jovens de Araucária. Com sua abordagem criativa e envolvente, essa peça de teatro é mais do que entretenimento, é uma poderosa ferramenta para inspirar as gerações futuras a cuidar do planeta que chamamos de lar.

