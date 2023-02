Projeto de Gestão Itinerante da Saúde acontecerá na próxima semana

O Projeto de Gestão Itinerante da Saúde (GIS) é um modelo onde os gestores vão até as unidades de saúde, identificam os processos de trabalho realizados, avaliam seus impactos, corrigem e padronizam as fragilidades encontradas, e assim pretendendo aproximar as necessidades da população das políticas públicas por meio da integração entre a gestão, servidores e a comunidade.

É importante ressaltar que mesmo com a execução do GIS ao longo da semana, os atendimentos na Unidade serão mantidos e os pacientes não serão prejudicados com a presença das equipes da Secretaria de Saúde.

A Unidade de Saúde São José, no Tupy, será a primeira a receber o GIS, que será realizado na próxima semana entre os dias 06 a 11 de fevereiro. Conforme a programação, no primeiro momento ocorrerá uma integração entre a gestão e os servidores da unidade, e nesta fase haverá o alinhamento dos processos de trabalho. Posteriormente, os servidores participarão de uma oficina de acolhimento.

Na quarta-feira (08) das 18h às 20h, o Secretário de Saúde, Adilson Seigi Suguiura, receberá a comunidade local para uma conversa sobre as necessidades e demandas da população. Todos os moradores estão convidados a participar.

No sábado (11) a unidade abrirá as portas das 09h às 16h para atender a comunidade e oferecerá diversos serviços como: consultas médicas, consultas de enfermagem, estratificação de: risco de saúde mental, diabéticos, hipertensos e do risco do idoso, consulta e avaliação para gestantes, coleta de preventivo, avaliação odontológica e para diagnóstico de câncer bucal, distribuições de kit para escovação dental, vacinação, pesagem com avaliação nutricional, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, verificação de pressão arterial e teste de glicemia. Além disso, nesse dia a Unidade também realizará atualizações cadastrais, auriculoterapia, orientações sobre tabagismo, roda de conversa com a psicologia e grupo de atividades de prevenção (cuidado com a coluna). As equipes também estão preparando uma série de atividades recreativas para o dia.

Foto: Freepik