Projeto De Olho no Futuro se classifica para as oitavas da Taça das Favelas 2023

No último domingo (22/10), o Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, venceu o jogo decisivo contra o Beira Rio pelo placar de 6X1 e se classificou para as oitavas de final da Taça das Favelas 2023. O time, que precisava vencer e ainda construir um saldo de gols, cumpriu sua missão em campo. Numa bela partida ofensiva, os garotos comandados pelo técnico Dudu jogaram com tanta vontade que parecia uma final de campeonato. Dominaram a partida e logo no início, aos 10 minutos do primeiro tempo, Raylam Daniel abriu o placar para o Jatobá.

O segundo gol veio aos 20 minutos com o jogador Marcos Vulcanis. Edison Vulcanis marcou o terceiro, aos 25 minutos. Com três gols de vantagem no placar, o Jatobá acabou tomando um único gol do Beira Rio, que foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. Focado em campo, não se intimidou com o adversário e marcou seu quarto gol aos 5 minutos do segundo tempo, de novo pelo Edison, e o Raylam também não ficou apenas no primeiro, converteu mais dois gols, aos 15 e aos 25 minutos, fechando o placar em 6X1.

O técnico Dudu contou com a ajuda dos seus fieis escudeiros, o assistente Tavares e o preparador físico Oneri, e caprichou no esquema tático e mobilidade da equipe em campo. “Com nossa grande equipe fizemos nosso dever de casa e vencemos a partida”, declarou. O Jatobá voltará a jogar no domingo (29), contra o Jardim Graziela, às 16h30, no Estádio do Operário Pilarzinho.

Três Jardins

O time do Costeira Três Jardins, que venceu três jogos consecutivos na Taça das Favelas, se classificou para as oitavas de final, e também jogará no domingo (29), às 22h30, contra a equipe do Guaraituba. A partida será no Estádio do Operário Pilarzinho.

