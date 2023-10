Projeto De Olho no Futuro vence o Moradias Cajuru na Taça das Favelas

O Projeto de Olho no Futuro, do Jatobá EC mandou bem na última rodada da Taça das Favelas e venceu a equipe do Moradias Cajuru por 2X1.

A partida acabou no sábado (23/09), no Estádio do Operário Pilarzinho, e acabando deixando os torcedores e simpatizantes empolgados com a permanência do time na competição.

Sob o comando do técnico Dudu, os jogadores do Jatobá tinham que vencer e convencer, deviam isso para a torcida. Sendo assim, entraram em campo com vontade e marcaram o gol mais rápido da competição até agora, no primeiro minuto da partida, em uma cobrança de penalidade. “Nossas zonas de defesa, meio-campo e ataque, jogaram com perfeição, dominando todo primeiro tempo. Seguramos o adversário e seguimos pro segundo tempo, onde o Moradias Cajuru fez o seu gol de empate, ainda assim não conseguiu segurar o ataque do Jatobá, que fez seu segundo gol e terminou na frente do placar”, disse um dos dirigentes do clube.

O primeiro gol do time araucariense foi marcado pelo jogador Marcos Vulcanis, um atacante movimentador e oportunista. Ele cobrou um pênalti com categoria, foi bola de um lado e goleiro do outro. O segundo gol quem fez foi o zagueiro Renan Santos, um excelente cabeceador. Com autorização pra subir pro ataque, ele fez o gol aos 10 minutos do segundo tempo, de cabeça, durante uma cobrança de escanteio pela direita do ataque, demonstrando oportunismo e movimentação.

O Projeto De Olho no Futuro só voltará a jogar no domingo (22/10), às 15, contra o time do Beira Rio. A partida será no Estádio do Operário Pilarzinho.

Três Jardins

O Costeira Três Jardins, outro representante de Araucária na Taça das Favelas, já contabiliza duas vitórias e é o líder do seu grupo. Seu próximo jogo será no sábado (07/10), às 10h, contra o Icaraí, no Estádio do Operário Pilarzinho.

Edição n.º 1382