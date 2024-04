Projeto Discursando nas Escolas inicia eliminatórias no dia 22 de abril

O projeto Discursando nas Escolas, realizado pelo grupo de voluntários Somar, vai iniciar as fases eliminatórias na próxima segunda-feira (22/04). Nesse momento, as inscrições para as escolas municipais e estaduais, sejam elas particulares ou públicas, interessadas em aderir ao projeto, ainda estão abertas e seguem até sexta-feira (19). As eliminatórias vão acontecer até o dia 30 de maio, juntamente com treinamentos internos, e a grande final está prevista para o mês de junho.

O Discursando nas Escolas é a nova versão do projeto Oratória nas Escolas, que em forma de competição saudável, ensina técnicas de oratória, aperfeiçoa a comunicação e ajuda os participantes em diversas etapas de suas vidas. Eles aprendem, por exemplo, como apresentar um trabalho na escola, diminuir a timidez, fazer amigos, participar de uma entrevista de emprego, fazer negócios, e o exercício da liderança.

Os alunos participantes são jovens de 12 a 15 anos que cursam regularmente o 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º do ensino médio, das escolas municipais, estaduais e da rede privada. Após capacitados, eles farão um discurso de 3 a 5 minutos, com o tema “Sou EU mesmo no mundo real e no digital?”. Para o Grupo Somar, a discussão em torno deste assunto motivará os estudantes a refletirem sobre o uso das redes sociais, a imagem que estão buscando transmitir e avaliar como são suas interações longe do mundo digital.

“O projeto acontece no ambiente escolar durante o contraturno. Os treinamentos vão capacitar os alunos em diferentes técnicas de oratória. Serão realizados três treinamentos e a eliminatória interna, ou seja, serão quatro encontros realizados na escola. Após a etapa nas instituições de ensino, acontece a etapa municipal entre todos os alunos que passaram para a segunda fase. Depois acontece mais uma etapa classificatória e os doze alunos classificados concorrerão na grande final. O projeto é totalmente gratuito para os alunos e para a escola”, explica o Somar.

Todos os participantes do concurso receberão certificados e os alunos classificados em 1°, 2° e 3° lugar e também o professor orientador do primeiro colocado serão premiados, e haverá troféus para as escolas campeãs.

Mais informações sobre o projeto Discursando nas Escolas podem ser obtidas pelo fone (41) 99185-5171.