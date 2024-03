Projeto Garoto Cidadão está com vagas abertas para crianças e jovens

O projeto sociocultural da Fundação CSN “Garoto Cidadão”, está com vagas abertas para crianças de 09 a 12 anos e jovens de 13 a 18 anos. As aulas para as crianças acontecem nas segundas e quartas-feiras no período da manhã e para os jovens nas terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde. Para interessados em participar das atividades no período da tarde, é possível colocar o nome na lista de espera e aguardar a abertura de vagas.

Na sexta-feira o projeto reserva o dia para realização de atividade específica voltada àqueles que querem se aprofundar em uma das linguagens oferecidas. Segundo Lisânia Silva, coordenadora do Garoto Cidadão, em geral os participantes entram para a específica depois de um certo tempo de participação.

O Garoto Cidadão está presente em 14 cidades e seis estados brasileiros, atendendo cerca de quatro mil crianças e adolescentes. Em Araucária o Projeto acontece em parceria com a Prefeitura, está presente há 14 anos no Jardim Iguatemi, e atualmente atende 250 crianças e jovens.

Mais informações sobre o projeto ou como fazer para participar das atividades, basta entrar em contato pelos fones (41) 98890-4574 ou (41) 99955-5181, ou acessar o site http://fundacaocsn.org.br.