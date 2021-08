Projeto Missão Calebe realizou várias ações em Araucária

Jovens se dedicaram às ações de forma voluntária, apenas para ajudar o próximo. Foto: divulgação

Todos os anos, no período de férias escolares, centenas de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reúnem para fazer boas ações, através do Projeto Missão Calebe. São iniciativas que trabalham o social e o espiritual, buscando suprir as necessidades do próximo, além de incentivar entre os jovens, a empatia e a solidariedade. Em Araucária, o projeto desenvolveu diversas ações durante a semana passada. Eles fizeram serenata no Hospital Municipal, para mais de 30 pessoas, entre médicos, enfermeiros e pessoal da limpeza, em sinal de agradecimento pelo trabalho que desempenham na linha de frente de combate ao coronavírus e também deixaram pequenas lembrancinhas para mais de 70 profissionais. Na mesma noite a Missão Calebe esteve nas sedes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal, para agradecer pelo carinho e disposição no trabalho que exercem.

A missão também desenvolveu a ação “Horta no Lar”, levando à casa de alguns idosos, mini hortas montadas em garrafas pet, para que eles possam cuidar das plantas e ter uma ocupação nesse momento de isolamento social. A “Pizza do Amor” foi outra ação, onde os jovens levaram pizzas para alguns amigos, com uma mensagem na tampa “esta pizza já foi paga, como Jesus já pagou por amor na Cruz”. Na pizza faltava um pedaço e dentro estava escrito “o espaço que falta, Jesus preenche”.

Os jovens também realizaram o “Balão da Esperança”, onde colocaram dentro de cada balão uma mensagem. Os balões cheios foram amarrados em várias árvores do Parque Cachoeira, com a mensagem “estoure este balão, dentro tem uma mensagem para você”. Lembrando que os jovens fizeram a limpeza dos restos de balões e dos papéis jogados pelo chão. Teve ainda entrega de chocolate quente para pessoas que estavam na Praça Vicente Machado, onde os jovens aproveitaram para falar sobre o amor de Jesus e convidar as pessoas a assistirem a um dos cultos da IASD. O “Varal Solidário”, na Praça da Bíblia, também movimentou os araucarienses. Os jovens estenderam várias peças de roupas para serem doadas e muitos pegaram aquilo que precisavam. A Missão Calebe foi mais além e levou suas ações aos moradores da cidade vizinha de Contenda, onde distribuíram sopas para as pessoas e ajudaram na reforma da casa e doações de alimentos para uma família necessitada.

