Projeto prevê inclusão e empoderamento profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) uniram esforços para criar um projeto inovador e inclusivo: a “Boutique Social”. Esse programa terá como objetivo fornecer roupas adequadas para entrevistas de emprego aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que não possuem recursos financeiros para adquiri-las.

A iniciativa surgiu da percepção de que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social têm dificuldade em comparecer a entrevistas de trabalho por não terem trajes apropriados. Ao reconhecer essa necessidade, a parceria entre a SMAS e a SMTE buscou encontrar uma solução que ajudasse a promover a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

O processo será bastante simples. Quando um usuário do CRAS for encaminhado para uma entrevista de emprego, mas não tiver os meios para adquirir roupas adequadas para a ocasião, receberá um voucher especial. Com esse voucher em mãos, poderá se dirigir à boutique localizada na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e escolherá até 5 peças de roupa que melhor atenderão às suas necessidades. A ideia da Boutique Social será oferecer uma ampla variedade de opções, desde ternos e camisas sociais para os homens, até vestidos e conjuntos de blazer para as mulheres. Além disso, haverá também acessórios disponíveis, como gravatas, cintos e bolsas, para complementar o visual dos candidatos.

Para receber o voucher, os critérios serão avaliados de acordo com a vulnerabilidade social, sendo realizados pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Além disso, será necessário que a família esteja cadastrada no Cadastro Único e tenha sido encaminhada pela Secretaria de Trabalho para uma vaga de emprego ou para algum evento específico, como formaturas.

Doações e parcerias

Para que o projeto seja concretizado de forma eficaz, serão necessárias doações de roupas, sapatos e acessórios que serão recebidas na sede da SMAS e nos CRAS. Basta chegar em um desses pontos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e entregar as peças.

Para que o projeto seja concretizado de forma eficaz, serão necessárias doações de roupas, sapatos e acessórios que serão recebidas na sede da SMAS e nos CRAS. Basta chegar em um desses pontos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e entregar as peças.

Endereços

Secretaria Municipal de Assistência Social: Travessa Frederico Basso, 37 – Centro

CRAS Centro: Av. Brasil, 298

CRAS Boqueirão: Rua Miguel Grabowski,380 – Passaúna

CRAS Califórnia: Rua Beija-flor, 1531 – Capela Velha

CRAS Costeira: Rua Maranhão, 2939 – Costeira

CRAS Industrial: Rua Gralha Azul, 485 – Capela Velha

CRAS Tupy: Rua Jardineira 357 – Campina da Barra

CRAS Thomaz Coelho: Rua Eduardo Sobânia, 235- Thomaz Coelho

CRAS Fazenda Velha: Praça da Bíblia – Fazenda Velha

Edição n. 1363