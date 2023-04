Projeto que busca o empoderamento de jovens terá segunda etapa no sábado (29)

O Projeto “Jovem, Imagine-se”, organizado pelos Rotary Club Araucária Passaúna, Curitiba Gralha Azul e Curitiba Cidade Industrial, terá sua segunda etapa no próximo sábado, 29 de abril, no Colégio Agalvira Bittencourt Pinto, no Jardim Industrial. O encontro contará com dinâmicas de grupo, abordando temas como autocuidado, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e anticoncepção. As mediadoras serão as doutoras Darci Bonetto e Beatriz Bermudez, com apoio dos acadêmicos das Universidades Federal do Paraná e Mackenzie.

O encerramento do projeto acontecerá no dia 6 de maio, e o tema será “Drogas e suas consequências”, também apresentado pelas mediadoras Darci Bonetto e Beatriz Bermudez e acadêmicos. Na sequência serão apresentadas as conclusões dos grupos de trabalho e todos irão participar de um sorteio de brindes e almoço.

Além da parceria com o Colégio Agalvira, o projeto tem apoio da Sociedade Paranaense de Pediatria, Universidades Federal do Paraná, Mackenzie e Unicuritiba e da Fundação Club Athletico Paranaense. O objetivo da iniciativa é promover o empoderamento de jovens de 13 a 17 anos.

Sobre o Rotary

A ação dos três clubes de Rotary, integrantes do Distrito 4730, atende a um plano mundial proposto pelo Rotary International, de debater e procurar soluções para os problemas que atingem os jovens, buscando melhorar sua autoestima e postura diante do presente e do futuro.

