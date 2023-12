Projeto Vencer sagrou-se campeão invicto da 1ª da Copa Verão

No domingo (17/12) os araucarienses conheceram o grande campeão da 1ª Copa Verão Projeto Vencer. As torcidas que compareceram ao Estádio Pedro Nolasco Pizatto tiveram o privilégio de assistir a um jogo eletrizante, com muitos lances de gol. O anfitrião da competição, o Projeto Vencer, superou o Grêmio por 1X0 e ergueu a taça, invicto no campeonato. “Aos 21 minutos do primeiro tempo, o jogador Dieguinho marcou um golaço de falta, abrindo o placar a favor do Projeto, que apesar de várias chances de ampliar o marcador, ficou no 1×0, conquistando o título. Este foi um ano promissor para o time, que venceu os três campeonatos que disputou em Araucária”, disse Jamil dos Santos, organizador da Copa.

Na decisão do 3º e 4º lugares o jogo acabou empatado em 0X0 no tempo regular, porém nos pênaltis o Projeto de Olho no Futuro venceu o América por 9X8. O goleiro menos vazado foi Alessandro da Silva, do Projeto Vencer, com 08 gols sofridos e o artilheiro da competição foi o jogador Luiz Carlos Negrelli, do Grêmio, com 07 gols. “Todas as oito equipes participantes estão de parabéns, principalmente os vencedores. Os jogos foram bem disputados, não tivemos contratempos que pudessem atrapalhar o andamento da competição, então só temos a agradecer”, declarou Jamil.

Edição n.º 1394