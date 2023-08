Promoções de aniversário da Clínica Biavatti estão chegando ao fim. Não perca esta oportunidade!

Se você ainda não aproveitou as promoções de aniversário de um ano da Clínica Biavatti Araucária para dar aquele “up” na autoestima, corre porque o tempo está acabando! As promoções oferecidas pela clínica em todos os procedimentos faciais e corporais vão durar somente até o final do mês de agosto.

A proposta da Clínica Biavatti vai além das ofertas pontuais, pois representa um convite para investir no próprio bem-estar e autoestima. As promoções também refletem a missão da clínica de tornar os cuidados com a beleza e o corpo acessíveis a todos, independentemente do perfil ou estilo de vida.

E ainda pode melhorar: se você quiser aumentar os seus descontos, você pode verificar as opções de pacotes incluindo mais de um procedimento, assim conquistando os resultados desejados com um precinho acessível.

A Clínica Biavatti está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90 – Centro. Para agendar uma avaliação, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3552-5797. Siga a clínica no Instagram: @clinicabiavattiaraucaria.

Edição n.º 1377