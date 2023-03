Proprietária pede ajuda para encontrar carro roubado no Fazenda Velha

Na tarde de ontem (08/03) por volta das 15h10, um veículo Kadett 97, de cor prata, foi roubado na Rua Alberto Karas, no bairro Fazenda Velha. A proprietária conta que chegou da academia às 15h04 e estacionou o carro, e quando foi por volta das 15h09, um rapaz desembarcou de um Gol prata e roubou seu carro. “Por terem agido tão rápido assim, acredito que eles estavam me seguindo”, relatou.

Segundo ela, o Kadett está com o para-choque dianteiro do lado do passageiro um pouco danificado. Qualquer informação sobre o do veículo, entrar em contato com o fone (41) 99583 –3099.