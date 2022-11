Protetora independente faz rifa para pagar dívida em clínica veterinária

Elas doam grande parte do seu tempo para salvar vidas e não medem esforços para resgatar animais abandonados. As protetoras independentes não desanimam nem mesmo diante das dificuldades e fazem de tudo para livrar esses animais do sofrimento, do abandono e dos maus-tratos. Ana Paula Alves é uma dessas defensoras de pets, que está sempre se esforçando para tirá-los das ruas. Atualmente ela cuida de 60 cães, mas não é uma tarefa fácil.

Do trabalho para cuidar de todos eles, a protetora não reclama, o problema são as despesas com ração, tratamento e medicações. Por conta disso, Ana Paula fez uma dívida em uma clínica veterinária, onde tratou de alguns de seus animais que estavam doentes, e agora precisa de ajuda para pagar a conta. Então ela uma rifa, cujos prêmios são um ursinho de pelúcia e um lindo colar. São 30 fileiras com cinco números cada, aumentando as chances de ganhar e o valor é de apenas R$20,00 a fileira.

Entre em contato com a protetora para comprar a rifa e ajudá-la a cuidar dos seus cãezinhos. Também é possível contribuir com a causa, adotando um dos seus “peludinhos”. O fone é o (41) 99659-5898.