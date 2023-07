Próxima rodada da Copa do Mundo vai definir os candidatos ao troféu

Quatro times seguem na disputa da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. Na rodada de sábado (08/07) a Argentina venceu a Alemanha por 6X3. Três gols da Argentina foram marcados pelo jogador Quarenta, 1 gol foi do Fábio Alceu e 1 do Miguel. Pela Alemanha, os três gols foram marcados pelo jogador Quevedo.

Na outra partida da rodada a Dinamarca e a Ucrânia fizeram um jogo de igual pra igual e empataram em 1X1 no tempo regular, com gols de Biel e Fernando, respectivamente. O jogo foi para a decisão nos pênaltis e a Ucrânia acabou garantindo a vaga para as semifinais após vencer por 3X2.

A próxima rodada da Copa será no sábado, 29 de julho, com os seguintes jogos: Holanda X Ucrânia e Itália X Argentina. De cada jogo sairá um finalista para a decisão do título, que acontecerá no dia 06/08, com entrega de troféus e um delicioso almoço de confraternização.

Edição n. 1371.