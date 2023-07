Publicidade Legal: Edital de convocação de assembleia geral ordinária para eleição da diretoria executiva e conselho de administração e conselho fiscal bienal

O Espaço Vida Araucária – ONG EVA

(ESPAÇO VIDA E AMOR) RUA Luiz Franceschi,963 – FONE/FAX: (41) 99882-4611

CNPJ: 31.292.862/0001-69- CEP – 83.707-070 ARAUCÁRIA – PR

E-mail: espacopvida.araucária@alisson

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL BIENAL 2023/2025.

A Espaço Vida Araucária, com sede em Araucária, na Rua Luiz Franceschi, no 963, Bairro Tomaz Coelho Araucária-Pr, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por sua Presidente Sr.Adriane Ribeiro de Jesus CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes da ONG EVA para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28/06/2023, as 19hs00.

l- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da ONG EVA, em cumprimento ao disposto no artigo do Estatuto da Instituição;

2- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Sede da ONG EVA até 7 dias antes da eleição, que se realizará dentre as -chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral.

Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos OI (um) ano nos programas de atendimento da ONG EVA, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da ONG EVA há, no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento de acordo com o Estatuto padrão da ONG EVA.

Não é vedada a participação de funcionários da ONG na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial.

Araucária,14 de junho de 2023.

Publicidade Legal: Edital de convocação de assembleia geral ordinária para eleição da diretoria executiva e conselho de administração e conselho fiscal bienal 1

Edição n. 1368