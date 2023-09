Publicidade legal: Notificação para rescisão contratual

COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LTDA ME, Nesta ref: Rescisão de Contrato de Compra e Venda, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.118.954/0001-69, com sede na Rua Flavio Dallegrave, nº 2689, Bairro: Hugo Lange, Curitiba/PR, CEP 80040-460, vem através da presente e na melhor forma de direito, proceder a Notificação Extrajudicial da vossa senhoria, pelo que passamos a expor:

No dia 05 de janeiro de 2022, foi assinado o Termo De Reserva Para Formalização Futura De Contrato De Promessa De Compra E Venda e no dia 09 de novembro de 2022 foi assinado o Instrumento Particular De Compromisso De Compra E Venda De Imóvel, Confissão De Dívida E Outras Avenças entre Comprador e Vendedor, envolvendo o seguinte bem: QUADRA 07 LOTE 17 UNIDADE 1 (quadra sete lote dezessete unidade um), localizado no Empreendimento denominado RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, cujo valor total do imóvel foi divido em 180 (cento e oitenta) parcelas, das quais se encontram em aberto 08 (oito) parcelas do financiamento constantes no Instrumento Particular De Compromisso De Compra E Venda De Imóvel, Confissão De Dívida E Outras Avenças E após as notificações extrajudiciais acerca do inadimplemento, bem como descumprimento da relação comercial/contratual firmada entre as partes, sem que houvesse retorno do Comprador, vimos por meio desta informar a RESCISÃO do Instrumento Particular De Compromisso De Compra E Venda De Imóvel, Confissão De Dívida E Outras Avenças do referido imóvel. O RESIDENCIAL VISTA ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA será restituído na posse do imóvel de sua propriedade que foi objeto do contrato ora rescindido, ficando eventuais valores e saldos a favor do Comprador, disponíveis junto à empresa.