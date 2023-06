A empresa Westaflex Tubos Flexíveis Ltda, torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação, com validade 31/03/2027 para atividade de Fabricação de Mangueiras e Tubos para Tratamento do Ar, localizada na Rodovia do Xisto Km 41 Br 476, nº 6333 – Serrinha – Contenda Pr.

Publicidade Legal: Súmula de recebimento de Licença de Operação 1