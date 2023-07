A Metalzinc Galvanização Eletrolítica Ltda, torna público que recebeu do IAT, a Renovação de Licença de Operação para recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, instalada na rua Francisco da Costa Pina, 120 – Bloco 2 – Thomas Coelho município de Araucária no Estado do Paraná.

Publicidade Legal: Súmula de Recebimento de Renovação da Licença de Operação 1

Edição n. 1368