UNIBRASPE – BRASILEIRA DE PETRÓLEO S.A.

CNPJ Nº 03.774.231/0001-40

NIRE nº 41.3.0008035.6 de 07/07/2010

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de março de 2023 (sexta-feira), em primeira convocação às 14:30h, e em segunda convocação às 14:45h, nos termos do art.124 da Lei 6404/76, a fim de deliberarem

sobre a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação dos dados de movimentação;

2) Apresentação do resultado do 4T22 (gerencial);

3) Deliberar sobre o orçamento para o ano de 2023;

4) Outros assuntos de interesse da Companhia.

A assembleia será realizada de forma semipresencial, tal como autorizado pelo artigo 121, § único, da Lei 6.404/76, regulamentada pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020, com a participação remota, via internet, em tempo real dos acionistas.

Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Araucária/PR, 02 de março de 2023.

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA – DIRETOR PRESIDENTE

Publicidade Legal: UNIBRASPE – BRASILEIRA DE PETRÓLEO S.A. 1

Edição nº.1353