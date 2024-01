Quatro anos de solidariedade e transformação através do projeto “WorkFrango”

Há quatro anos, Elem criou o “WorkFrago”, uma iniciativa que mistura generosidade, empreendedorismo feminino e a deliciosa essência da gastronomia. A fundadora, que ministra aulas para mulheres empreendedoras, conta que a ideia surgiu em 2019 como uma forma de expressar gratidão pelas experiências do ano anterior.

A parceria com Laureni, uma líder comunitária, trouxe a oportunidade de levar refeições nutritivas para famílias em situação de vulnerabilidade. No primeiro ano, a ação envolveu a doação de frangos, pacotes de macarrão, molho e bolachas. A mobilização foi intensa, contando com doações individuais e até mesmo uma contribuição significativa de uma benfeitora.

Após uma pausa em 2020 devido à pandemia, o projeto retornou em 2021 com um formato inovador: um workshop de empreendedorismo feminino em troca de frangos. Em 2022, um workshop sobre planejamento foi a fonte de inspiração para doar mais 200 kits completos para as famílias.

Este ano, o tema foi “Produtividade Lucrativa”, com um workshop que não só ofereceu conhecimento valioso, mas também financiou a compra dos kits para as famílias, cada kit tinha 3 quilos de coxa e sobrecoxa de frango, macarrão, molho e biscoitos. A comunidade não apenas recebeu alimentos, mas também participou de outras iniciativas, como doações de bolas, brinquedos e kits escolares.

A parceria com Laureni é crucial, pois ela desempenha um papel fundamental na identificação e organização das famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo uma distribuição organizada e eficiente. O trabalho conjunto tem proporcionado resultados positivos ao longo dos anos, fortalecendo os laços entre os participantes.

O projeto não é apenas sobre doar alimentos, mas também sobre criar conexões, compartilhar conhecimento e inspirar ações solidárias. Ao longo dos anos, a iniciativa se expandiu para abranger diferentes necessidades, sempre mantendo o foco na transformação positiva da comunidade.

Nina Santos. Edição n.º 1395