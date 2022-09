Quatro araucarienses irão disputar a Maratona de Buenos Aires

Os atletas de Araucária Hailton Rodrigues, Josiane Morosini, Zenilda Rodrigues e Juniomar Gasparetto irão participar da Maratona de Buenos Aires, que acontecerá neste domingo, 18 de setembro. A prova, eleita a melhor maratona sul-americana de 2009 pela organização All-Athletics.com., é uma das preferidas dos brasileiros que procuram uma maratona plana, bem organizada e com temperatura amena. Possui um circuito que passa por grandes pontos turísticos da cidade, como a Casa do Governo, o famoso Obelisco, o bairro turístico de San Telmo, os estádios do Boca Juniors e do River Plate, o colorido bairro de La Boca e do sofisticado bairro de Puerto Madero, às margens do Rio Prata.

Os quatro araucarienses estão se preparando há vários meses para esta competição e a ansiedade está à mil, porque com exceção do atleta Hailton, os demais são estreantes em maratonas. “Vai ser minha primeira maratona, estou bem ansioso para completar os 42,195km. Estou inscrito desde 2020, mas em virtude da pandemia tive que adiar esse projeto por dois anos. Agora em 2022 formamos uma equipe para que juntos pudéssemos incentivar um ao outro a realizar esse desafio. O período de treinos foi bem extenso, envolveu além de muita rodagem de corrida, muito planejamento com nutrição e fortalecimento muscular. Me sinto feliz e privilegiado em ter essa oportunidade, espero poder completar e curtir muito a prova”, disse Gasparetto.

Josiane é experiente em corridas longas, mas nunca correu uma maratona. “Minha expectativa é fazer uma boa prova. Confesso que não treinei 100%, mas vou dar o melhor de mim para concluir a prova em um tempo bom”, comentou.

A atleta Zenilda falou que fez um treinamento durante dois meses bem focada, e muitos dos seus treinos foram debaixo de chuva e muito frio. “Fiz vários treinos longos de 18km, 22km e 32km, após esse treino de 32km que fiz em um tempo muito bom, fiquei mais confiante para completar a minha 1ª maratona, pois só faltaria mais 10km para o tão temido 42.195km. E com a torcida de todos os meus amigos da equipe, acredito que vou fazer uma excelente prova”, declarou.