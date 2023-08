Quebra medida protetiva e é preso por agredir novamente a ex

Uma mulher que sofreu violência doméstica na quinta-feira, 3 de agostos, voltou a ser agredida pelo ex-companheiro neste final de semana e acabou sendo preso pela Guarda Municipal.

A história completa é a seguinte: a mulher foi agredida na quinta e procurou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e solicitar uma medida protetiva. Na oportunidade o agressor foi preso, mas logo em seguida pagou fiança e foi liberado.

Na manhã de sábado (5), o agressor retornou à casa da vítima, agrediu ela com socos, chutes e ameaçou atear fogo na residência. A vítima conseguiu entrar em contato com a Guarda Municipal, que enviou uma viatura até o endereço, no bairro Capela Velha. Quando os agentes chegaram ao local ele não estava mais por lá. Em patrulhamento, os guardas o localizaram na residência de sua irmã, que fica na mesma rua.

Em conversa com o ex-companheiro da vítima, ele negou as acusações. Mas as agressões aparentes que ela carregava depuseram contra ele, que recebeu voz de prisão em flagrante por quebra de medida protetiva, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.