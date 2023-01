Família pede ajuda para identificar o dono do cachorrinho encontrado no dia 8 de janeiro, próximo ao Supermercado Condor do Costeira. “Ele estava muito assustado e todo sujo de mato, então demos banho. Se o dono não aparecer, ficaremos com ele”, disse a família que o resgatou.







O cãozinho é macho, de porte pequeno e está tosado. Se você o reconhece e sabe quem é o dono, entre em contato com a Carla, através do telefone: (41) 99803 – 0571.