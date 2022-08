Raffael Vazz é escritor e vai lançar o seu primeiro livro

O cantor e compositor Raffael Vaz, que acaba de formar uma dupla com João Nogueira, tem mais um talento artístico que muitos desconhecem: ele é escritor! Há cerca de 12 anos ele vem trabalhando na produção do seu primeiro livro e finalmente chegou a hora de mostrar o resultado para o público. No dia 3 de setembro ele vai lançar a obra, intitulada “Sevem Toony – A Tribo dos Málibus”, às 19h, no Elegância Espaço de Eventos, que fica no Campo Redondo.

“A ideia de escrever esse livro surgiu ainda na minha adolescência e durante muitos anos fui escrevendo, fazendo adaptações, deixei de lado um tempo, retomei, criei alguns títulos, até chegar à versão final. Sou músico, compositor e escritor e lançar um livro é uma coisa que eu sonho há muito tempo e graças a Deus esse ano está dando tudo certo e vou começar as vendas do livro físico”, diz o autor.

Raffael conta que o livro traz uma história no estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Spiderwick, e pode ser lido por adultos e crianças. Ele também adiantou que já está trabalhando em outros livros, para dar sequência a essa história. “É um sonho gigante ver esse personagem ganhar vida assim, nascer pro mundo. Os dois cães que ilustram a capa foram inspirados na minha mãe, ela sempre me contava a história desses cães e tem alguns traços da vida dela ali e da minha também. O livro vai ser dedicado à minha mãe, porque sem ela talvez alguns personagens importantes da história não teriam sentido e nem veracidade”, comenta Raffael.

O autor relata que está vivendo um momento de muita ansiedade e que a expectativa para o lançamento é a melhor possível. “Quero reunir muitas pessoas e convido a todos para prestigiar esse grande dia, para me conhecer e conferir o meu livro. Enquanto isso, podem me seguir nas redes sociais @sevemtoonyoficial e @raffaelvazoficial”.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo