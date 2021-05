Rapper araucariense LuãLmC lança single “Pandemia de Grana”

Araucariense Luan Felipe lançou seu primeiro trabalho no rap. Foto: divulgação

Envolvido com música desde criança, o rapper, cantor e compositor araucariense Luan Felipe de Brito Ferreira, ou apenas LuãLmC, como é mais conhecido, de 23 anos, lançou recentemente nas plataformas digitais um de seus primeiros trabalhos no rap, o single “Pandemia de Grana”. Morador do bairro Capela Velha, o jovem vem se dedicando a produção das canções, encontrando seu espaço no cenário musical. Apesar de sua influência ser diretamente ligada ao rap, o cantor mostra versatilidade, atuando em outros gêneros musicais, como o funk, trap e bom bap. Apaixonado por música, Luan conta que decidiu seguir a carreira no mundo da música em 2014, aos 16 anos. “Desde criança sou, de certa forma, envolvido com a música, desde o beat box até músicas compostas por mim mesmo”, relembra o artista.

Carreira

Ainda sem nenhum patrocinador, Luan trabalha de forma independente no meio, contando com parcerias de amigos nos lançamentos. Na faixa “DANGER”, o compositor teve a colaboração de Godines, que faz parte do grupo “Atitude Consciente”. Buscando fortalecimento e uma qualidade ainda maior nos projetos, atualmente Luan e seu amigo, Backdown Mc formaram a dupla chamada “Desacato Sonoro”.

“Sou artista independente, sendo assim, temos que tirar do nosso bolso qualquer custo de produção. Isso dificulta qualquer investimento na música, mas o plano continua. Um dia irei aposentar meus pais com meu trabalho, não posso esquecer das primeiras pessoas que me apoiaram”, diz o rapper.

“Pandemia de Grana”

Somando muitas visualizações e comentários positivos no YouTube, o clipe do single “Pandemia de Grana” deu um gás na carreira de Luan, que há mais de um ano, por conta da pandemia, não podia fazer o que mais ama, cantar. O rapper já se apresentou em casas de show na capital Curitiba, em Sumaré (São Paulo) e no município organizou shows e batalhas de rimas, mostrando atuação ativa nos projetos culturais de Araucária.

Destacando a importância da canção para a trajetória que vem percorrendo desde 2014, o cantor aguarda o fim da pandemia para voltar de vez aos palcos, gravar novas produções e terminar seu estúdio de criação. “Foi uma experiência muito importante na minha carreira como rapper. Recebi muitas mensagens positivas do público. Sou muito grato a isso e acredito que não posso esquecer minha raiz, de quem me apoiou na dificuldade”, completa LuãLmC.

Conheça o trabalho do LuãLmC

Reconhecido como LuãLmC entre seus seguidores, os trabalhos do jovem rapper e seus apoiadores estão disponíveis no canal do YouTube, nas plataformas de músicas digitais como Spotify e Deezer. Acompanhe os próximos lançamentos pelo Facebook ou Instagram (@lu@nlmcpr). O contato para shows é luanfelipe1620@gmail.com.

Texto: Maurenn Bernardo e Katty Ferreira

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021