Rapper araucariense Mangaba lança clipe “Aqui na Quebrada”

Araucariense busca seu espaço no cenário do hip hop. Foto: divulgação

O rapper e compositor Rafael Vieira de Freitas, mais conhecido como Mangaba, de 26 anos, lançou recentemente o videoclipe do single “Aqui na Quebrada”, em parceria com a marca Nois Por Nois. Disponível nas plataformas de streaming desde abril, essa é a terceira música da carreira do jovem, que vem escrevendo seu nome no cenário do hip hop araucariense.

Fundador do grupo “Conexão Ocaida”, Mangaba começou a compor suas rimas aos 13 anos, encontrando no hip hop um meio de expressão da realidade onde vive, entrando de cabeça no gênero em meados de 2013. “Para mim o rap é poesia, uso como uma arma para denunciar os descasos e injustiças que sofremos diariamente pelas ruas da cidade”, explica o artista.

Retrato da realidade

Em letras onde aborda as injustiças sociais e o cenário da violência vivida dentro das comunidade e também nos bairros do município, o rapper conquistou seu espaço dentro do cenário artístico, realizando apresentações em alguns dos pontos culturais mais importantes de Araucária, como o Parque Cachoeira, a praça e pista de skate do Jardim Tayrá, a pista de esportes do Centro Social Urbano (CSU), Teatro da Praça e em eventos anteriores a pandemia, no Jardim Israelense.

Muito engajado com as causas sociais, o araucariense usa a realidade das ruas como inspiração, a tornando palco de clipes e composições. Um bom exemplo é a faixa “Aqui Na Quebrada”, gravada em parceria com Mano Jackson, onde áreas dos bairros Capela Velha e Campina da Barra ajudaram a narrar a letra da canção, e a música “Salve Motoca”, dedicada a todos os motoboys. “Gravamos ele em 2019 em homenagem aos motoboys. O clipe ilustra o cotidiano que vivemos, pois sou motoboy há seis anos”, conta.

Planos para o futuro

Após o fim do grupo em 2016, Rafael passou a se dedicar a carreira solo. “Meus planos para o futuro na música é conseguir novas parcerias junto aos rappers que me influenciaram. Inclusive, eu e alguns amigos, estamos planejando uma live com bate-papo e rap freestyle de improviso”, planeja o artista. Acompanhe o trabalho do músico pelo seu perfil no Facebook (@rapapologia). Para parcerias e assuntos profissionais, o telefone é (41) 998844541. “Agradeço pelo apoio do estúdio Araucaida Records e ao patrocínio da gravadora e marca de roupas “Nois Por Nois”, finaliza.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021